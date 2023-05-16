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Гроссмейстер Раджабов признался, что удивлен тем, что Непомнящий не стал чемпионом мира

Азербайджанский гроссмейстер, обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов прокомментировал победу китайца Дин Лижэня над россиянином Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону. Раджабов признался, что удивлен тем, что Непомнящий, имея заметное преимущество, не смог одержать победу.

Гроссмейстера Раджабова удивило поражение Непомнящего
© РИА Новости

«Мне казалось, что Ян был гораздо ближе к победе в матче, чем Дин. Он постоянно получал перевес по времени, давил психологически, до 12-й партии на очко опережал Дина, и имел выигрышную позицию и в 12-й партии, и в 14-й, когда мог заканчивать матч. У меня сложилось впечатление, что Дин находился не в лучшей форме и под очень большим прессингом Яна. Я очень удивлен, что Ян в итоге не выиграл», — сказал Раджабов «Газете.Ru».

В матче за мировую шахматную корону, проходившем в Казахстане, после 14 партий счет был 7:7. На тай-брейке китайский гроссмейстер оказался сильнее, одержав победу со счетом 2,5:1,5. Это уже вторая попытка Непомнящего побороться за титул чемпиона мира, первая также закончилась неудачей: в 2021 году он уступил Магнусу Карлсену, который перед нынешним матчем добровольно отказался от защиты титула, и право сыграть с Непомнящим, выигравшим турнир претендентов, перешло к Дину.

Ранее сообщалось, что Непомнящий лишился второй строчки в рейтинге лучших по версии FIDE.

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