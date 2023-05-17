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Смагин считает, что Горячкина провалила старт последнего этапа Гран-при FIDE

Россиянка Александра Горячкина недооценила представительницу Германии Динару Вагнер и провалила старт этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) на Кипре. Такое мнение ТАСС в среду высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Гроссмейстер Смагин раскритиковал игру Горячкиной
© РИА Новости

"Тур получился очень кровожадным, и шахматистки вновь доказали, что те, кто предрекал смерть классическим шахматам, сильно ошибаются. Для меня стало неожиданностью, что Горячкина проиграла, она упускала свои шансы и играла в несвойственном для себя стиле. На мой взгляд, она просто недооценила соперницу, нашу бывшую спортсменку, кстати, и откровенно провалила старт. Ничего страшного в этом нет, я видел, в какой она форме находится, поэтому думаю, она соберется и покажет хорошую игру в следующих партиях", - сказал Смагин.

"Меня также удивило поражение [Александры] Костенюк белыми фигурами от китаянки Тань Чжунъи, но она мало играет, и пока непонятно, в какой форме находится. Здорово сыграла Екатерина Лагно, в хорошем стиле обыграла нашу шахматистку Полину Шувалову. Она получила небольшой задел перед своими соперницами, но впереди еще много партий, поэтому перевес в одно очко ничего не гарантирует", - добавил собеседник агентства.

Во вторник на Кипре стартовал последний четвертый этап Гран-при FIDE. Горячкина в первом туре проиграла Вагнер черными фигурами.

Турнир завершится 28 мая. По его итогам определятся две участницы турнира претенденток, который пройдет в 2024 году.

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