Гроссмейстер Смагин раскритиковал игру Горячкиной

"Тур получился очень кровожадным, и шахматистки вновь доказали, что те, кто предрекал смерть классическим шахматам, сильно ошибаются. Для меня стало неожиданностью, что Горячкина проиграла, она упускала свои шансы и играла в несвойственном для себя стиле. На мой взгляд, она просто недооценила соперницу, нашу бывшую спортсменку, кстати, и откровенно провалила старт. Ничего страшного в этом нет, я видел, в какой она форме находится, поэтому думаю, она соберется и покажет хорошую игру в следующих партиях", - сказал Смагин.



"Меня также удивило поражение [Александры] Костенюк белыми фигурами от китаянки Тань Чжунъи, но она мало играет, и пока непонятно, в какой форме находится. Здорово сыграла Екатерина Лагно, в хорошем стиле обыграла нашу шахматистку Полину Шувалову. Она получила небольшой задел перед своими соперницами, но впереди еще много партий, поэтому перевес в одно очко ничего не гарантирует", - добавил собеседник агентства.