Гроссмейстер Шипов считает, что Горячкина не готова к Гран-при FIDE

"Борьба идет пока сложно, девушки находятся в разных кондициях. Радует Екатерина Лагно, у которой очень солидная, стабильная игра, и если она продолжит играть так дальше, то выйдет в турнир претенденток. Пока что для меня самый главный вопрос - это состояние Александры Горячкиной, у которой пока полтора очка из трех. Трудно пока за нее радоваться, потому что Александра Костенюк, бывшая наша шахматистка (на данный момент выступает за Швейцарию - прим. ТАСС), пока играет еще хуже, и если турнир будет протекать в подобном русле, то именно между ними будет разыгрываться вторая путевка на турнир претенденток", - сказал Шипов.