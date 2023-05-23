Левитов о гроссмейстере Карякине: его деятельность за пределами шахмат ничтожна

«Я все понимаю, у тебя может быть позиция, но не надо своими высказываниями подставлять других шахматистов. А он этим занимается регулярно.



Деятельность Карякина вне шахмат настолько ничтожна, что о ней говорить неинтересно. Ну, кто он — глава федерации Московской области? Если он считает, что это его уровень, окей.



На мой взгляд, Сергей как раз свидетельство того, что люди неправы, когда говорят, что шахматисты — умные люди. Шахматисты умеют хорошо играть в шахматы, не более того», — заявил Левитов в интервью Sports.ru.