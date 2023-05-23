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Основатель Levitov Chess Левитов заявил о ничтожной деятельности Карякина вне шахматной доски

Основатель Levitov Chess Игорь Левитов высказался о российском гроссмейстере Сергее Карякине.

Левитов о гроссмейстере Карякине: его деятельность за пределами шахмат ничтожна
© РИА Новости

По его словам, участник матча на первенство мира 2016 года является ярким примером неправоты тех, кто считает шахматистов умными людьми.

«Я все понимаю, у тебя может быть позиция, но не надо своими высказываниями подставлять других шахматистов. А он этим занимается регулярно.

Деятельность Карякина вне шахмат настолько ничтожна, что о ней говорить неинтересно. Ну, кто он — глава федерации Московской области? Если он считает, что это его уровень, окей.

На мой взгляд, Сергей как раз свидетельство того, что люди неправы, когда говорят, что шахматисты — умные люди. Шахматисты умеют хорошо играть в шахматы, не более того», — заявил Левитов в интервью Sports.ru.

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