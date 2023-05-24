Дин Лижэнь, Карлсен, Дубов, Грищук и Есипенко сыграют в командной лиге Global Chess

«GSL станет прекрасным и новым событием для шахмат, которого никогда не было ранее. Я рад, что являюсь частью этого уникального формата со смешанными командами.



Многие люди по всему миру играют в шахматы, но нам необходимо догонять другие важные виды спорта в плане зрелищности. Я настроен оптимистично и считаю, что GSL значительно поспособствует этому», – отметил Карлсен.