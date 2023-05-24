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Дин Лижэнь, Карлсен, Дубов, Грищук и Есипенко сыграют в командной лиге Global Chess

Первый турнир лиги пройдет с 21 июня по 2 июля 2023 года в Дубае. Там выступят смешанные команды – каждая из них будет состоять из шести игроков, включая минимум двух женщин.

Дин Лижэнь, Карлсен, Дубов, Грищук и Есипенко сыграют в командной лиге Global Chess
© Sports.ru

Участие примут действующий чемпион мира Дин Лижэнь (Китай), бывшие чемпионы мира Магнус Карлсен (Норвегия) и Вишванатан Ананд (Индия).

Также ожидается, что в лиге выступят Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Полина Шувалова (все – Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Александра Костенюк (Швейцария), Хоу Ифань (Китай), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Леньер Домингес (США) и другие шахматисты.

«Как только я услышал о GSL, я увидел фантастические возможности и очень захотел поучаствовать», – заявил Дин Лижэнь.

«GSL станет прекрасным и новым событием для шахмат, которого никогда не было ранее. Я рад, что являюсь частью этого уникального формата со смешанными командами.

Многие люди по всему миру играют в шахматы, но нам необходимо догонять другие важные виды спорта в плане зрелищности. Я настроен оптимистично и считаю, что GSL значительно поспособствует этому», – отметил Карлсен.

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