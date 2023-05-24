Дин Лижэнь, Карлсен, Дубов, Грищук и Есипенко сыграют в командной лиге Global Chess
Первый турнир лиги пройдет с 21 июня по 2 июля 2023 года в Дубае. Там выступят смешанные команды – каждая из них будет состоять из шести игроков, включая минимум двух женщин.
Участие примут действующий чемпион мира Дин Лижэнь (Китай), бывшие чемпионы мира Магнус Карлсен (Норвегия) и Вишванатан Ананд (Индия).
Также ожидается, что в лиге выступят Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Полина Шувалова (все – Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Александра Костенюк (Швейцария), Хоу Ифань (Китай), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Леньер Домингес (США) и другие шахматисты.
«Как только я услышал о GSL, я увидел фантастические возможности и очень захотел поучаствовать», – заявил Дин Лижэнь.
«GSL станет прекрасным и новым событием для шахмат, которого никогда не было ранее. Я рад, что являюсь частью этого уникального формата со смешанными командами.
Многие люди по всему миру играют в шахматы, но нам необходимо догонять другие важные виды спорта в плане зрелищности. Я настроен оптимистично и считаю, что GSL значительно поспособствует этому», – отметил Карлсен.