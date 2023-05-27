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Александра Горячкина и Екатерина Лагно вышли в турнир претенденток ФИДЕ

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно вышли в турнир претенденток Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по итогам серии Гран-при.

Александра Горячкина и Екатерина Лагно вышли в турнир претенденток ФИДЕ
© чемпионат

Это стало известно по завершении заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ, который проходил в Никосии (Кипр). Напомним, его победительницей стала Динара Вагнер. Второе место заняла россиянка Полина Шувалова, которая по дополнительным показателям обогнала Тань Чжунъи и Харику Дронавалли. Лагно стала пятой, а Горячкина заняла шестое место.

Ранее Лагно выиграла первый этап соревнований в Астане (Казахстан), а Горячкина первенствовала на предыдущем этапе Гран-при в Нью-Дели (Индия). Турнир претенденток ФИДЕ пройдёт следующей весной в Торонто.

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