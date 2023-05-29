Шахматистка Шувалова высказалась о заключительном этапе Гран-при FIDE

«Игралось в удовольствие» — российская шахматистка Шувалова о заключительном этапе Гран-при FIDE
Российская шахматистка Полина Шувалова отметила хорошую организацию последнего этапа Гран при FIDE на Кипре.
На этапе в Никосии Шувалова заняла второе место.
— Игрой в целом довольна, ключевых партий выделить не могу. Было важно, что после первого поражения мне на следующий день удалось победить, потом выиграть еще одну партию и выйти в «+1». Этот этап Гран при мне понравился: хорошая организация и место проведения на Кипре. Игралось в удовольствие, — сказала Шувалова «Матч ТВ».
По итогам четырех этапов на турнир претенденток, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто, отобрались Екатерина Лагно и Александра Горячкина.