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«Игралось в удовольствие» — российская шахматистка Шувалова о заключительном этапе Гран-при FIDE

Российская шахматистка Полина Шувалова отметила хорошую организацию последнего этапа Гран при FIDE на Кипре.

Шахматистка Шувалова высказалась о заключительном этапе Гран-при FIDE
© Пресс-служба FIDE

На этапе в Никосии Шувалова заняла второе место.

— Игрой в целом довольна, ключевых партий выделить не могу. Было важно, что после первого поражения мне на следующий день удалось победить, потом выиграть еще одну партию и выйти в «+1». Этот этап Гран при мне понравился: хорошая организация и место проведения на Кипре. Игралось в удовольствие, — сказала Шувалова «Матч ТВ».

По итогам четырех этапов на турнир претенденток, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто, отобрались Екатерина Лагно и Александра Горячкина.

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