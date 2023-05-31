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Россиянин Сергей Карякин вернулся в рейтинг Международной шахматной федерации

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вернулся в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает пресс служба организации.

Россиянин Карякин вернулся в рейтинг Международной шахматной федерации
© РИА Новости

Обновленная версия рейтинга была опубликована в среду на сайте организации.

Россиянин располагается на 11 м месте, имея в активе 2750 очков. Первую строчку сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2853).

Еще один представитель России — Ян Непомнящий — занимает четвертое место (2779).

В феврале Карякин был исключён из рейтинга, так как уже год не участвовал в турнирах под эгидой федерации.

В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.

Ранее Карякин был включен в предварительный список участников Кубка мира 2023 года.

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