Карякин отказался участвовать в Кубке мира без российского флага

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что отказался выступать в Кубке мира без флага и гимна России, несмотря на приглашение со стороны Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Ранее FIDE пригласила россиянина принять участие в мировом турнире, т.к. он квалифицировался на него по итогам Кубка мира 2021 года. Свое согласие участвовать в кубке Карякин должен подтвердить до 2 июня. Отмечалось, что российские шахматисты смогут сыграть на турнире, только под нейтральным флагом.

Сам же Карякин заявил, что несмотря на то, что Кубок мира, который проходит по нокаут-системе - это его любимый турнир. Однако несмотря на это он вынужден отказаться от участия.

«Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал», - сказал гроссмейстер.