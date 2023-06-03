Карякин объяснил отказ от участия в Кубке мира по шахматам

«Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо.



На данный момент я отойду от турнира, где не могу представлять свой флаг (и гимн в случае победы). Для меня это особенно важно и актуально, поскольку я всей душой со своей страной.



Я езжу в прифронтовые зоны, разговариваю c людьми. Что я им cкажу? «Вы тут пока повоюйте за Родину, а я поиграю без флага»? Поэтому пока Роccия не будет воccтановлена в cпорте во вcех правах, cмыcла говорить об этом нет», — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».