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Гроссмейстер Карякин не будет участвовать в турнирах, пока россиян не восстановят в правах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил свой отказ от участия в Кубке мира по шахматам.

Карякин объяснил отказ от участия в Кубке мира по шахматам
© Газета.Ru

Турнир пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Карякин входил в предварительный список игроков.

«Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо.

На данный момент я отойду от турнира, где не могу представлять свой флаг (и гимн в случае победы). Для меня это особенно важно и актуально, поскольку я всей душой со своей страной.

Я езжу в прифронтовые зоны, разговариваю c людьми. Что я им cкажу? «Вы тут пока повоюйте за Родину, а я поиграю без флага»? Поэтому пока Роccия не будет воccтановлена в cпорте во вcех правах, cмыcла говорить об этом нет», — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».

Карякин не смог принять участие в турнире претендентов — 2022 из-за дисквалификации, наложенной на него в связи с тем, что он поддерживает специальную военную операцию России на Украине.

После истечения срока отстранения Карякин не вернулся к большим соревнованиям, сосредоточившись на общественной и административной деятельности.

В конце 2022 года он боролся за пост президента Федерации шахмат России (ФШР), но уступил на выборах действующему руководителю организации Андрею Филатову. В 2023 году Карякин возглавил Федерацию шахмат Подмосковья (ФШП).

Ранее основатель Levitov Chess Игорь Левитов заявил о ничтожной деятельности Сергея Карякина вне шахматной доски.

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