$80.88-0.0987.10+0.52

Карпов: FIDE занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны

Запрещая россиянам выступать на соревнованиях под флагом своей страны, Международная шахматная федерация (FIDE) занимается глупостью. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Карпов: FIDE занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны
© ТАСС

"Карякин давно озвучил свою позицию не выступать на турнирах без флага России. Это [отказ от участия в Кубке мира] не стало сюрпризом и новостью, - сказал Карпов. - Но FIDE [запрещая россиянам выступать под флагом страны] занимается глупостью, и все".

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в Кубке мира из-за невозможности выступления под флагом России. Из-за санкций FIDE россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий