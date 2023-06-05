Карпов: FIDE занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны

"Карякин давно озвучил свою позицию не выступать на турнирах без флага России. Это [отказ от участия в Кубке мира] не стало сюрпризом и новостью, - сказал Карпов. - Но FIDE [запрещая россиянам выступать под флагом страны] занимается глупостью, и все".