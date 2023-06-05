$80.88-0.0987.10+0.52

Менеджер Карякина предложил организовать коммерческий матч с Яном Непомнящим

Кирилл Зангалис, менеджер чемпиона мира по блицу Сергея Карякина, предложил организовать матч своего клиента с Яном Непомнящим.

Менеджер Карякина предложил организовать коммерческий матч с Яном Непомнящим
© Спорт день за днем

Международная Федерация шахмат (FIDE) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина за поддержку СВО на Украине. Весной FIDE вернула его в свой рейтинг и разрешила выступить на Кубке мира. Однако Карякин отказался из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.

«Нам нужны альтернативные игры. Вот сделайте коммерческий матч между Карякиным и новым чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Или с Непомнящим, это вообще будет шикарно. Причем, это нужно делать на Гоголевском бульваре, где за столом играли Карпов и Каспаров, вспомнить историю их противоборства. Когда будет матч? Как только я найду три миллиона долларов на это», — приводит слова Загалиса «Матч ТВ».

Оба шахматиста были претендентами на звание чемпиона мира. Карякин проиграл Магнусу Карлсену на тай-брейке в 2016 году. Непомнящий дважды проиграл матч за шахматную корону – в 2021 году Карлсену (3,5:7,5) и Диню Лижэню в 2023 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий