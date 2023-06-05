Менеджер Карякина предложил организовать коммерческий матч с Яном Непомнящим

«Нам нужны альтернативные игры. Вот сделайте коммерческий матч между Карякиным и новым чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Или с Непомнящим, это вообще будет шикарно. Причем, это нужно делать на Гоголевском бульваре, где за столом играли Карпов и Каспаров, вспомнить историю их противоборства. Когда будет матч? Как только я найду три миллиона долларов на это», — приводит слова Загалиса «Матч ТВ».