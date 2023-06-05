Менеджер Карякина предложил организовать коммерческий матч с Яном Непомнящим
Кирилл Зангалис, менеджер чемпиона мира по блицу Сергея Карякина, предложил организовать матч своего клиента с Яном Непомнящим.
Международная Федерация шахмат (FIDE) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина за поддержку СВО на Украине. Весной FIDE вернула его в свой рейтинг и разрешила выступить на Кубке мира. Однако Карякин отказался из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.
«Нам нужны альтернативные игры. Вот сделайте коммерческий матч между Карякиным и новым чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Или с Непомнящим, это вообще будет шикарно. Причем, это нужно делать на Гоголевском бульваре, где за столом играли Карпов и Каспаров, вспомнить историю их противоборства. Когда будет матч? Как только я найду три миллиона долларов на это», — приводит слова Загалиса «Матч ТВ».
Оба шахматиста были претендентами на звание чемпиона мира. Карякин проиграл Магнусу Карлсену на тай-брейке в 2016 году. Непомнящий дважды проиграл матч за шахматную корону – в 2021 году Карлсену (3,5:7,5) и Диню Лижэню в 2023 году.