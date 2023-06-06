Шахматист Карякин рассказал, что не простил бы себе участие в Кубке мира без флага страны

"Мы все не роботы, мы люди. Определенные колебания по участию в Кубке мира были, но свою позицию я занял, решение принял. Идти против своих принципов, я считаю, - не позволит достигнуть успехов ни за доской, ни вне ее, - сказал Карякин. - Главное, я сам бы себя не простил, если бы пошел против своих принципов".