Гроссмейстер Карякин представит шахматную программу Mendeleev chess на ПМЭФ

"Я еду на ПМЭФ, там мы презентует нашу программу Mendeleev chess. В целом она, конечно, уже известна в шахматном мире. Мы сыграем против делегатов форума, каждый второй ход они смогут пользоваться компьютерными подсказками", - сказал Карякин.