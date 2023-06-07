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Гроссмейстер Карякин представит шахматную программу Mendeleev chess на ПМЭФ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представит шахматную программу Mendeleev chess и проведет сеанс одновременной игры с участниками мероприятия. Об этом Карякин рассказал ТАСС в среду.

Гроссмейстер Карякин представит шахматную программу Mendeleev chess на ПМЭФ
© РИА Новости

"Я еду на ПМЭФ, там мы презентует нашу программу Mendeleev chess. В целом она, конечно, уже известна в шахматном мире. Мы сыграем против делегатов форума, каждый второй ход они смогут пользоваться компьютерными подсказками", - сказал Карякин.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России - пройдет в 2023 году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. В 2023 году, как ранее заявлял Путин, одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.

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