Хикару Накамура выиграл Norway Chess и вышел на второе место рейтинга ФИДЕ

Напомним, на Norway Chess используется уникальная система подсчёта очков. Если партия с классическим контролем завершается результативно, её победитель получает три очка, а проигравший – ни одного. Если же шахматисты играют вничью, то оба участника получают по одному очку и разыгрывают ещё пол-очка в армагеддоне.