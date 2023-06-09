Хикару Накамура выиграл Norway Chess и вышел на второе место рейтинга ФИДЕ
Американский гроссмейстер Хикару Накамура в заключительном девятом туре супертурнира Norway Chess обыграл соотечественника Фабиано Каруану в классические шахматы и стал победителем соревнований.
Каруана лидировал на протяжении всего турнира, а Накамура успешно использовал единственный шанс вырвать победу на финише.
Напомним, на Norway Chess используется уникальная система подсчёта очков. Если партия с классическим контролем завершается результативно, её победитель получает три очка, а проигравший – ни одного. Если же шахматисты играют вничью, то оба участника получают по одному очку и разыгрывают ещё пол-очка в армагеддоне.
Отметим также, что в финальном туре Алиреза Фируджа сенсационно проиграл Арьяну Тари.
Накамура, благодаря успешному выступлению в Ставангере, вышел на вторую строчку мирового рейтинга по классическим шахматам.
Итоги девятого игрового дня супертурнира Norway Chess
Хикару Накамура – Фабиано Каруана 3:0 Магнус Карлсен – Нодирбек Абдусатторов 1,0:1,5 Уэсли Со – Гукеш Доммараджу 1,0:1,5 Аниш Гири – Шахрияр Мамедьяров 1,5:1,0 Арьян Тари – Алиреза Фируджа 3:0
Итоговое положение
1. Хикару Накамура – 16,5 из 27 очков. 2. Фабиано Каруана – 16. 3. Гукеш Доммараджу – 14,5. 4. Аниш Гири – 13. 5. Уэсли Со – 12,5. 6. Магнус Карлсен – 11,5. 7. Шахрияр Мамедьяров – 11. 8. Алиреза Фируджа – 10,5. 9. Нодирбек Абдусатторов – 9. 10. Арьян Тари – 6.