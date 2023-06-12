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Ян Непомнящий сыграет в командной шахматной лиге Global Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет в новом командном турнире Global Chess League (GSL).

Непомнящий сыграет в командной шахматной лиге Global Chess
© Sports.ru

Первые соревнования пройдут с 21 июня по 2 июля 2023 года в Дубае. Там выступят шесть смешанных команд – по шесть игроков в каждой, включая минимум двух женщин.

Непомнящий возглавит команду Balan Alaskan Knights, за которую также сыграют Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Теймур Раджабов (Азербайджан), Раунак Садхвани (Индия), Тань Чжунъи (Китай) and Нино Бациашвили (Грузия).

Ранее сообщалось, что в GSL также выступят действующий и бывший чемпионы мира Дин Лижэнь и Магнус Карлсен, россияне Даниил Дубов, Андрей Есипенко и другие шахматисты.

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