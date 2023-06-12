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Ян Непомнящий и Магнус Карлсен подтвердили своё участие в Кубке мира по шахматам 2023 года

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий подтвердили своё участие в Кубке мира, который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа 2023 года, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Непомнящий и Карлсен подтвердили своё участие в Кубке мира по шахматам 2023 года
© FIDE

Ранее приглашение на турнир получил российский шахматист Сергей Карякин, однако отказался от участия. Карякин обосновал своё решение нежеланием выступать без флага и гимна России.

Напомним, Карлсен является лидером рейтинга ФИДЕ. Непомнящий занимает четвёртое место. Ранее стало известно, что Магнусен и Непомнящий примут участие в новом командном турнире Global Chess League (GCL). Эти соревнования пройдут с 21 июня по 2 июля текущего года в Дубае.

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