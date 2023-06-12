Стали известны российские участники Кубка мира по шахматам с крупнейшим призовым фондом

Общий призовой фонд Кубка мира по шахматам, который пройдёт с 30 июля по 24 августа в Баку (Азербайджан) увеличился до $ 2,5 млн и стал крупнейшим среди всех шахматных турниров в мире, сообщается на сайте ФИДЕ. Участие в Кубке мира уже подтвердили 146 из 206 гроссмейстеров среди мужчин и 71 из 103 среди женщин.