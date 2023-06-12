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Стали известны российские участники Кубка мира по шахматам с крупнейшим призовым фондом

Общий призовой фонд Кубка мира по шахматам, который пройдёт с 30 июля по 24 августа в Баку (Азербайджан) увеличился до $ 2,5 млн и стал крупнейшим среди всех шахматных турниров в мире, сообщается на сайте ФИДЕ. Участие в Кубке мира уже подтвердили 146 из 206 гроссмейстеров среди мужчин и 71 из 103 среди женщин.

Стали известны российские участники Кубка мира по шахматам с крупнейшим призовым фондом
© РИА Новости

В мужском турнире выступят 10 россиян. В число сеяных под вторым номером попал участник двух титульных матчей Ян Непомнящий. Также на Кубок мира заявлены Александр Грищук, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владимир Федосеев, Антон Демченко, Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров. Ранее россиянин Сергей Карякин отказался от участия в нейтральном статусе.

В женской части турнира в число сеяных попали россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно, а также действующая победительница турнира Александра Костенюк, которая с марта представляет Швейцарию. Заявлены ещё две представительницы России: Лея Гарифуллина и Алина Бивол.

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