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Гроссмейстер из России Александр Мотылёв будет представлять Румынию

Чемпион России и чемпион Европы по шахматам, гроссмейстер из России Александр Мотылёв сменил гражданство и теперь будет представлять Румынию на международных соревнованиях. Информация об этом появилась на сайте ФИДЕ, где теперь спортсмен представлен как румынский шахматист.

Российский гроссмейстер Мотылёв сменил гражданство
© Федерация шахмат России

Также Мотылёв назначен директором сборной Румынии, так как шахматист является и действующим тренером. В частности, он работал с Сергеем Карякиным и мужской сборной России.

Таким образом, сборная Румынии существенно усилилась в преддверии грядущей в 2024 году Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдёт в Будапеште (Венгрия). В состав команды, помимо Мотылёва, входят гроссмейстеры Кирилл Шевченко, Рихард Раппорт и Ливиу-Дитер Нисипяну.

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