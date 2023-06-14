Российский гроссмейстер Мотылёв сменил гражданство

Чемпион России и чемпион Европы по шахматам, гроссмейстер из России Александр Мотылёв сменил гражданство и теперь будет представлять Румынию на международных соревнованиях. Информация об этом появилась на сайте ФИДЕ, где теперь спортсмен представлен как румынский шахматист.

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Также Мотылёв назначен директором сборной Румынии, так как шахматист является и действующим тренером. В частности, он работал с Сергеем Карякиным и мужской сборной России.