Гроссмейстер Карякин заявил, что его тренер перестал с ним общаться после начала СВО
Российский гроссмейстер Сергей Карякин расссказал, что его тренер Александр Мотылев прекратил общаться с ним после начала военных действий на Украине. Его слова передает РИА Новости.
«Это его личное решение. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы давно с ним не занимаемся, а после того, как началась СВО, мы перестали общаться вообще. Он инициировал прекращение общения со мной. Помимо этого он подписывал письмо против специальной военной операции», — сказал Карякин.
Карякин не смог принять участие в турнире претендентов — 2022 из-за дисквалификации, наложенной на него в связи с тем, что он поддерживает специальную военную операцию России на Украине.
После истечения срока отстранения Карякин не вернулся к большим соревнованиям, сосредоточившись на общественной и административной деятельности.
В конце 2022 года он боролся за пост президента Федерации шахмат России (ФШР), но уступил на выборах действующему руководителю организации Андрею Филатову. В 2023 году Карякин возглавил Федерацию шахмат Подмосковья (ФШП).