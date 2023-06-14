Гроссмейстер Карякин заявил, что его тренер перестал с ним общаться

«Это его личное решение. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы давно с ним не занимаемся, а после того, как началась СВО, мы перестали общаться вообще. Он инициировал прекращение общения со мной. Помимо этого он подписывал письмо против специальной военной операции», — сказал Карякин.