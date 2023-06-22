Исследователи оценили влияние ошибок на качество игры ведущих шахматистов мира

Российские и индийские исследователи проанализировали результаты свыше восьми сотен игр ведущих шахматистов мира и обнаружили, что серьезные промахи в игре заставляют гроссмейстеров собраться, а мелкие, наоборот, демотивируют их и повышают вероятность совершения новых ошибок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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"Нередко приходилось слышать от комментаторов во время трансляций или игроков после матчей, что после одной ошибки шахматист растерялся и стал играть еще хуже. Скрупулезный анализ партий гроссмейстеров показывает, что у сильных игроков эффект тильта действительно имеет место: после неточных ходов шахматисты в среднем начинают играть хуже, повышается вероятность новых ошибок", - пояснил заведующий лабораторией факультета экономических наук НИУ ВШЭ (Москва) Дмитрий Дагаев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

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При этом Дагаев отметил, что грубые ошибки действуют на игроков обратным образом - они заставляют их собраться, но на уровне гроссмейстеров "зевки" обычно приводят к поражению. К такому выводу исследователи НИУ ВШЭ, а также специалисты из Индийского технологического института в Дханбаде пришли в ходе анализа партий, которые проводились в рамках престижного турнира Tata Steel Chess в 2011-2020 годах.

Это первенство ежегодно проходит в нидерландском Вейк-ан-Зее с 1938 года. Участие в нем принимают ведущие шахматисты планеты. Чаще всего в этом первенстве побеждал Магнус Карлсен (восемь раз), а последним российским победителем Tata Steel Chess был Сергей Карякин, занявший первое место в этом турнире в 2009 году.

Ошибки и качество игры в шахматы

Российские и индийские исследователи заинтересовались тем, как часто участники этого соревнования ошибались во время игр и к каким последствиям приводили эти промахи. Для получения подобных сведений они проанализировали все ходы в более чем восьми сотнях игр при помощи ведущего компьютерного алгоритма для игры в шахматы и разбили обнаруженные им ошибки на пять категорий в зависимости от их тяжести.

Как оказалось, в трети случаев ведущие гроссмейстеры мира совершали самые оптимальные ходы, тогда как в 57% случаев они допускали относительно небольшие оплошности, приводившие к потере до 0,5 пешки. Более серьезные промахи, приводившие к потере от 0,5 до 2 пешек, случались в 12% случаев, тогда как грубые ошибки гроссмейстеры совершали в 0,69% случаев.

Опираясь на эти сведения, ученые проанализировали, как совершение одной из пяти этих ошибок влияло на вероятность появления новых промахов в игре. Расчеты исследователей показали, что небольшие оплошности действительно способствуют тому, что игроки начинают менее аккуратно действовать в той же партии, особенно в ближайших ходах. Средние по тяжести ошибки дают похожий, но менее сильный и долговременный эффект. А вот самые серьезные промахи, напротив, дисциплинируют шахматистов и заставляют их быть более внимательными.