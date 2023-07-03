Система VAR будет использоваться на чемпионате Западной Азии по шахматам

Система видеопомощи арбитров (VAR) будет впервые использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии в Киргизии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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Турнир проходит с 30 июня по 10 июля в селе Корумду.

VAR в шахматах будет работать на основе технологии idChess. Система может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отменить нарушение. Например, если один из игроков будет утверждать, что его соперник взялся за фигуру, но отрицает этот факт, а арбитр пропустил момент.