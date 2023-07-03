Карпов оценил внедрение системы VAR в шахматы

"Думаю, толку от этого [VAR] будет немного. Только затруднит жизнь шахматистам. Вообще, я не обращаю внимания на то, что делает FIDE , уже давно, со времен Илюмжинова ( Кирсан Илюмжинов , президент FIDE в 1995-2018 годах - прим. ТАСС)", - сказал Карпов.

VAR в шахматах будет работать на основе технологии idChess. Система может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отменить нарушение. Например, если один из игроков будет утверждать, что его соперник взялся за фигуру, но отрицает этот факт, а арбитр пропустил момент.