Карякин предположил, как система VAR может помочь шахматам

"Надо оговориться, что роль судьи в шахматах невысокая, он следит за порядком, чтобы не было разговоров во время партий, и не делает ничего сверхъестественного, в отличие от футбола, где роль рефери ключевая. Спорные ситуации в шахматах бывают в основном в детских и юношеских турнирах, когда игрок, например, может взять фигуру и не сделать ход ей, а потом говорить, что он ничего не трогал. Если судья не видел этого момента сам, то сложно доказать, поэтому тут VAR может быть полезен", - сказал Карякин.