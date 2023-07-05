Гроссмейстер Шипов рассказал, чему китайцы научились у советских шахматистов

"Конечно, китаянки сильнейшие в мире, факты говорят сами за себя, они явные лидеры в женских шахматах. У них централизованное управление, необычайная массовость соревнований, рано или поздно они должны были начать выигрывать, - сказал Шипов. - Китайцы успешно переняли опыт воспитания советских шахматистов, когда маленьких детей забирают в интернаты, где с юных лет спортсмены ведут профессиональный образ жизни, в последние лет 10 всем остается только позавидовать их успехам".