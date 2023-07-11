Шахматистка Лэй Тинцзе обыграла Цзюй Вэньцзюнь в пятой партии чемпионского матча

Завершилась пятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в котором за престижный титул сражаются две китайские шахматистки: гроссмейстеры Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. Это первая результативная партия в матче, в которой победу одержала Лэй Тинцзе, текущий счёт в противостоянии за шахматную корону стал 3:2 в её пользу.

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Завтра в 10.00 мск пройдёт шестая партия матча за звание чемпионки мира.

Всего в рамках соревнований будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени. Спортсменка, которая первой наберёт 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин в 2023 году.