Российский шахматист сменил спортивное гражданство

Гроссмейстер Алексеенко сменил спортивное гражданство
Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко, участник турнира претендентов, сменил спортивное гражданство на австрийское. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Международная шахматная федерация (FIDE) подтвердила смену его гражданства 7 июля. Это дало гроссмейстеру возможность выступать под флагом новой федерации.
Быстрая смена спортивного гражданства стала доступна шахматистам после приема Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.
Функционеры FIDE на фоне этого события предложили российским шахматистам определенные льготы. В частности, им разрешается до 31 августа подать заявку на членство в другой европейской федерации.
На следующий день после одобрения заявки они смогут представлять новую федерацию на всех официальных турнирах без каких-либо ограничений.
26-летний Кирилл Алексеенко родился в Выборге, выступал за петербургский «Медный всадник». В составе команды дважды стал чемпионом России. В настоящее время он занимает 63-е место в рейтинге FIDE.