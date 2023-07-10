Гроссмейстер Шипов оценил состояние Непомнящего

"Ян выступил достойно на турнире в Хорватии. Где-то Ян играл просто блестяще, но где-то не хватило стабильности. Однако нестабильно играли все участники, кроме Магнуса, превосходство которого не вызывало сомнений. В конце он пару партий проиграл, но он уже находился в процессе празднования успеха и мог себе это позволить. В последние полтора года у Яна мало что получалось в быстрых жанрах шахмат, приятно, что он возвращается и туда", - сказал Шипов.