В матче за звание чемпионки мира по шахматам произошел неожиданный поворот

В июле 2023-го в Китае проходит матч на первенство мира среди женщин – за корону сражаются действующая чемпионка мира, легенда китайских шахмат 32-летняя Цзюй Вэньцзюнь (№2 мирового рейтинга – выше только Хоу Ифань, предпочитающая выступать в мужских турнирах или заниматься наукой) и претендентка, 26-летняя Лэй Тинцзе (№4 мирового рейтинга).

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Поединок проходит в двух городах – Шанхае и Чунцине. Начали в Шанхае, на родине действующей обладательницы титула, но половина пути уже пройдена, и матч переехал туда, где делала первые свои шаги в шахматах претендентка.

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В завершающемся цикле китайские шахматистки добились невиданной доселе доминации – им удалось выбить из розыгрыша мировой короны как россиянок Александру Горячкину (№3 мирового рейтинга), Екатерину Лагно (№6) и Александру Костенюк (№7, с этого года представляет Швейцарию), так и украинок сестер Марию и Анну Музычук (№10 и №11 мирового рейтинга). И розыгрыш короны в этот раз стал китайским междоусобным делом.

В Китае, по отзывам тех, кто в этом хорошо разбирается, даже в шахматах очень сложная спортивная система, и человеку со стороны разобраться в ней тяжело. С одной стороны – мощнейшая система интернатов, чуть ли не забирающая талантливых детей из семей, особенно малообеспеченных. С другой – руководящая роль Коммунистической партии, которая иногда может сказать «надо». С третьей – острейшая борьба шахматных школ-кланов. Китай – огромный с кучей провинций и различных внутренних национальностей, командные и личные чемпионаты Поднебесной обычно проходят в острейшей борьбе, где победители получают шикарное государственное финансирование, а проигравшие остаются у разбитого корыта. Прям как было в СССР!

Перед матчем некоторые эксперты в кулуарах говорили, что для Китая чем больше разных чемпионок мира, тем лучше. Хорошо известны Се Цзюнь (годы чемпионства 1991–1996, 1999–2001), Чжу Чэнь (2001–2004), Сюй Юйхуа (2006–2008), Хоу Ифань (2010–2017 с перерывами на выступления с мужчинами), Тань Чжунъи (2017–2018), после неё – Цзюй Вэньцзюнь. И если сейчас появится новая молодая шахматная королева, то это отлично для китайской школы.

Вообще, Цзюй и Лэй давно дружат, и до матча шахматные издания полнились их совместными фотографиями с турниров и отдыха. Но дружба дружбой, а звание чемпионки мира всего одно на двоих. И многие предполагали, что подругам будет морально очень тяжело играть между собой и матч утонет в бесконечных ничьих, после чего всё решит монетка в виде тай-брейка.

Начало матча действительно оказалось бескровным – поединок из 12 партий начался с четырёх ничьих. Но отнюдь не дружеских или гроссмейстерских, а вязких и изматывающих – противницы изо всех сил боролись друг с другом за первое очко. И в пятой партии убедительную победу одержала претендентка.

Лэй Тинцзе (Китай) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай) Матч за звание чемпионки мира — 2023. Пятая партия

Чёрные стоят пассивно, но крепко, однако Лэй находит способ сразу пробить их бастионы.

44.Фe2! g6 45.e5! Фa8

Избежать прорыва белой пешки не удаётся 45...f:e5 46.Ф:e5, 45...f5 46.e6 с выигрышной позицией, а после хода чёрного ферзя у Лэй Тинцзе находится возможность перевести партию в выигранное окончание.

46.Фf3 f5 47.Лd7! Лa7

Чёрным не избежать размена ферзей 47… Л:d7 48.Ф:a8+.

48.Ф:a8+ Л:a8 49.e6 Л:a4 50.Лb7 Лa8

В этом всё дело – чёрные не могут проявить активность 50… c4 51.Лb8+ Крg7 52.Сe5+ с победой белых, и поэтому должны защищать своего короля. Тем временем Лэй завоёвывает пешку b6, и её проходные прорываются к призовой восьмой горизонтали.

51.Л:b6 c4 52.Лc6 Сd8 53.b6 – чёрным пришлось отдать фигуру, и вскоре Цзюй сдалась.

Казалось, претендентка завладела явным преимуществом – ведь после шестой партии поединок переехал к ней в родной город, а там, казалось бы, и стены будут помогать. Но нет, чаша весов внезапно качнулась в другую сторону. Очень мощно выглядевшая всю первую половину поединка Лэй Тинцзе на своём поле заиграла значительно слабее, и уже в седьмой партии стояла на грани катастрофы, сделав в итоге ничью лишь чудом. Чемпионка мгновенно почувствовала неуверенность соперницы и в следующем поединке пошла вперёд всеми силами. Долгое время претендентка держалась, однако…

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Лэй Тинцзе (Китай) Матч за звание чемпионки мира — 2023. Восьмая партия

41… Лb6

После прохождения контроля времени не так сложно найти спасение 41… Лb2! 42.Крg3 Лb3+ 43.Крf4 (43.Крh4 Сg2) 43… Сg2 44.h4 h6! – чёрные взамен пешки е6 забирают одну из белых пешек и должны сделать ничью.

42.h4 Лb3?

Уже сложнее найти 42… Лb2 43.Крg3 Лb3+ 44.Крf4 Лb4 45.Крe5 (45.Крg5 Сf3) 45… Сd5 46.Л:h7 Лe4+ 47.Крd6 Л:g4, снова материала на доске почти не осталось, и наиболее вероятна ничья, но тут Лэй словно опустила руки.

После 43.Л:e6 Сf3 44.g5 Сg4 45.Лe7 у белых подавляющий материальный перевес, и чемпионка мира легко выиграла, бросив вперёд связанные проходные.

После восьми партий счёт равный – 4:4. И на финише в китайский пасьянс вмешивается ещё один фактор – у Цзюй Вэньцзюнь на фоне соперницы огромный матчевый опыт и стальные нервы. Чемпионка мира вырвала победу на финише битвы с Тань Чжунъи в 2018 году и буквально выцарапала титул в титанической схватке с Горячкиной – в матче 2020 года победительница решалась на тай-брейке. Она взяла золото в финале нокаут-чемпионата 2018 против Лагно, когда обе соперницы буквально валились от усталости ханты-мансийского марафона. Она – настоящая королева фотофиниша!