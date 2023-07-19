Ян Непомнящий провел шахматную партию на глубине 700 метров

"В шахте впервые побывал вчера, а на такую глубину я никогда не спускался, - сказал Непомнящий. - Перенес погружение хорошо, но сейчас подумал о том, что был в метро, и это тоже в известном смысле "под землей". Конечно, не так глубоко, спуститься на 700 метров вниз - это новый опыт в моей жизни, и то, что мы сегодня увидели - максимально не похоже на мои представления о том, как устроена работа в забое. Думал, здесь будет в 100 раз темнее и все ходят в респираторах, вокруг дым, но здесь все очень красиво и светло".