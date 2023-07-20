Песков: переход ФШР в азиатскую федерацию расширит потенциал российских шахматистов

"Наши блистательные гроссмейстеры, которых объединяет не менее блистательная федерация, перешли в азиатский шахматный мир. Как ни странно, мы перешли в клуб сильнейших, и это тот случай, когда так можно однозначно сказать, - отметил Песков. - Причем мы перешли туда, где нам нужно еще работать, чтобы не просто доказать свой класс. Надо работать, развиваться, и это очень хорошо, когда переходишь в клуб, где много тех, кто сильнее тебя. Мне кажется, это расширит наш потенциал и будет поводом для дополнительных усилий наших спортсменов".