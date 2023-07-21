Карякин заявил о беспрецедентном давлении после поддержки СВО

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что после заявлений о поддержки специальной военной операции ему начали поступать угрозы, а дом пытались ограбить. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что уже абстрагировался от этого. При этом за некоторые угрозы Карякин в теории может подать заявление в полицию, поскольку отдельные недоброжелатели «переходят все грани».

«На меня было беспрецедентное давление в первые дни спецоперации. Огромная информационная атака. Без преувеличения, тысячи сообщений с угрозами», — рассказал шахматист.

Карякин также признался, что в прошлом году его дом попытались ограбить. У грабителей не получилось прорваться внутрь — они испугались сработавшей сигнализации и сбежали. Он отметил, что очень удивится, если это было обычное совпадение.

Напомним, что Карякин родился в Крыму. В 2022 году он публично поддержал СВО, из-за чего Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала спортсмена на шесть месяцев. По этой причине он пропустил летний турнир претендентов на мировую корону.