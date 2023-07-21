Дмитрий Песков считает, что шахматы «страхуют детей от всех пороков»

«Я не устаю радоваться тому, что в нашей стране, скорее всего, шахматы – это самый динамично развивающийся вид спорта.



Не думаю, что есть какая-то статистика, но с точки зрения логистической доступности, притягательности, таинственности этого вида спорта, и, если взять наш географический охват с нашими регионами, это самый динамично развивающийся вид спорта.



Шахматы несут добро, умных и здоровых детей нам, воспитывают их, являются залогом того, что наши дети растут свободными от дурных привычек, от всего неправильного.



И шахматы совершенно необъяснимым и чудесным образом, вы это знаете лучше меня, страхуют детей от всех пороков», – сказал пресс-секретарь президента России.