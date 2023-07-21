«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.