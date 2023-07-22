Минспорта Украины не выпустило из страны гроссмейстера Иванчука
Минспорта Украины отклонило заявку 54-летнего гроссмейстера Василия Иванчука на выезд из страны для участия в Кубке мира под эгидой FIDE. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Согласно законодательству Украины, для выезда из страны шахматисту требуется получить разрешение от министерства.
Вместе с тем, оно не было предоставлено, несмотря на просьбы гроссмейстера и запрос от Азербайджанской шахматной федерации, которая является организатором чемпионата.
Согласно данным агентства, на ситуацию не повлияло даже открытое письмо руководству ведомства, подписанное известными шахматистами.
В активе Иванчука - победа на чемпионате Европы 2004 года, золотая медаль чемпиона мира по блицу 2007 года, ряд других престижных наград.
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