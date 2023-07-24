Правые одержали победу на парламентских выборах в Испании

В Испании на досрочных парламентских выборах победу одержала правоцентристская Народная партия. При этом правящая Социалистическая партия смогла показать результат лучше, чем ожидали специалисты.

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Правые хоть и сумели занять первое место, но необходимого большинства в 176 мест им добиться не удалось. В результате сформировать правительство в одиночку они не смогут. Народная партия вместе с ультраправой Vox получат 169 кресел в Генеральных кортесах, социалисты и Sumar (объединение 15 левых партий) – 153 кресла, пишет газета El Pais.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, возглавляющий социалистов, считает, что его политсила показала хороший результат на этих выборах. «Мы получили больше голосов и больше мест, чем четыре года назад», – подчеркнул он.