Россия не примет участие в чемпионате по шахматам для незрячих из-за протеста Украины

Российская сторона не сможет принять участие в Международном турнире по шахматам для незрячих из-за протеста Украины. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России, которая получила письмо от Международной ассоциации незрячих шахматистов.

— Я не могу гарантировать безопасность российских участников. Проблема исходит не только от Украины. Многие европейские страны объявили, что откажутся играть против представителей России, — говорится в письме.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев уже направил в ассоциацию письмо с требованием сменить место проведения соревнований, передает ТАСС.

Российский министр спорта Олег Матыцин 19 июля заявил, что ни один спортсмен не подпишет декларацию об осуждении СВО, которая необходима для того, чтобы спортсменов из РФ пускали на международные соревнования.