Российский гроссмейстер Демченко будет выступать за Словению

Российский гроссмейстер Антон Демченко будет выступать за сборную Словении. Соответствующая информация уже появилась на сайте ФИДЕ.

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Демченко является чемпионом Европы 2021 года. В 2017 и 2019 годах он участвовал в Кубке мира. В настоящее время гроссмейстер занимает 137-е место в рейтинге ФИДЕ.

Напомним, что ранее было объявлено о переходе в сборную Словении россиянина Владимира Федосеева.

Российские гроссмейстеры могут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Несмотря на это, некоторые шахматисты уже перешли в другие сборные.