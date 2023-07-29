Еще один российский гроссмейстер сменил спортивное гражданство

Российский гроссмейстер Антон Демченко сменил спортивное гражданство, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE). 35-летний теннисист, занимающий 137-е место в рейтинге, теперь будет представлять Словению.
Примечательно, что он стал вторым россиянином, который будет на международных стартах представлять Словению. Ранее о подобном шаге заявил гроссмейстер Владимир Федосеев.
Демченко является чемпионом Европы 2021 года. Федосеев - абсолютный чемпион Европы по шахматам среди юношей до 18 лет.
Ранее в ФИДЕ разрешили шахматистами менять спортивное гражданство по ускоренной программе.
Ранее спортивное гражданство поменяли следующие шахматисты: Кирилл Алексеенко, Алексей Сарана, Григорий Опарин, Александр Мотылёв и другие.