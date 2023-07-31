Шахматы могут стать частью культурной программы Олимпиады-2028

«Для меня мечта — увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами в любом формате. Определённо, это будет проходить в скоростном формате. Мы сможем сохранить свои традиции и, кроме того, иметь свою олимпийскую историю. Нам нечего терять. МОК любит шахматы.



Наша цель на любой следующей Олимпиаде – стать частью показательных видов спорта или культурной программы. Шахматы могут присутствовать даже в Лос-Анджелесе. Каждый день мы работаем со специальной комиссией, серьёзно относимся к этому и знаем, что это займёт какое-то время», — приводит слова Дворковича Inside the Games.