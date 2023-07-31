Непомнящий сохранил пятое место в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался на пятой позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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На счету Непомнящего 2 779 очков. Выше россиянина расположены норвежец Магнус Карлсен (2 835), американцы Хикару Накамура (2 787) и Фабиано Каруана (2 782), а также действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2 780).

Российские шахматисты Сергей Карякин (2 750), Александр Грищук (2 736) и Никита Витюгов (2 720) потеряли по одной позиции и теперь располагаются на 12-м, 19-м и 26-м местах соответственно. Даниил Дубов поднялся с 28-й на 27-ю строчку (2 716).

В женском рейтинге представительница России Екатерина Лагно (2 552) поднялась с 6-й позиции на 5-ю. Лучшей из россиянок остается Александра Горячкина (2 557), ее опережают только китаянки Хоу Ифань (2 628) и Цзюй Вэньцзюнь (2 567), которая в июле защитила титул чемпионки мира. В матче за шахматную корону она победила соотечественницу Лэй Тинцзе, которая в обновленном рейтинге переместилась с 4-го места на 6-е (2 550).

Непомнящему 33 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года Непомнящий на тай-брейке проиграл Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).