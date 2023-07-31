Шахматисты Паравян и Антипов вышли во второй раунд Кубка мира

Российские гроссмейстеры Давид Паравян и Михаил Антипов прошли во второй раунд Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

В первом раунде Паравян победил по итогам двух партий японца Тхань Ту Трана, Антипов оказался сильнее американца Иосию Стермана. Россиянин Арсений Нестеров и аргентинец Фернандо Перальта выявят победителя на тай-брейке 1 августа. Во втором раунде Паравян сыграет с немцем Маттиасом Блюбаумом, Антипов - со шведом Нильсом Гранделиусом.

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В женском турнире во второй раунд вышли Алина Бивол, обыгравшая представительницу Австралии Чжан Цзилинь, Ольга Баделька, победившая Тильсию Варелу из Венесуэлы, и Лея Гарифуллина, выигравшая у Вафии Дарвиш Аль Маамари (ОАЭ). Во втором раунде Бивол сыграет против Гюнай Мамедзаде из Азербайджана, Баделька - с Гарифуллиной.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени FIDE (каждый из игроков имеет 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого). Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Первые три места получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.