$91.59+0.61100.94+0.98

ФИДЕ планирует пригласить команду беженцев на шахматную олимпиаду 2024 года

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) подтвердили планы по приглашению команды беженцев на шахматную олимпиаду 2024 года. Об этом сообщает Inside the Games.

ФИДЕ планирует пригласить команду беженцев на шахматную олимпиаду 2024 года
© РИА Новости

ФИДЕ планирует проконсультироваться с Международным олимпийским комитетом по поводу реализации этой идеи. Команда беженцев принимала участие в летних Олимпийских играх 2016 и 2021 годов, и МОК может поделиться с ФИДЕ опытом организации таких сборных. Также начаты консультации с Верховной комиссией ООН по делам беженцев с целью определения наилучшего способа формирования команд.

Кроме того, ФИДЕ анонсировала программу помощи украинским шахматистам в Польше. Программа включает в себя курсы для тренеров и арбитров. Часть игроков-беженцев могут принять участие в шахматной олимпиаде.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости