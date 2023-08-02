Как шахматы пробуют попасть в программу Олимпийских игр

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович 31 июля объявил о планах организации сделать шахматы показательным видом спорта на летних Олимпийских играх 2028 года. ТАСС рассказывает о том, как шахматы могли войти в программу Олимпийских игр ранее и какие шансы на это есть сейчас.

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Первая попытка FIDE договориться с Международным олимпийским комитетом (МОК) о включении вида спорта в программу Олимпийских игр была предпринята в 1924 году, когда была основана организация. Тогда МОК решил не включать шахматы в программу Олимпиады в Париже, так как в то время было трудно отличить шахматиста-любителя от профессионала. Тем не менее шахматный турнир во время Игр в Париже состоялся, но носил неофициальный статус. Спустя три года FIDE начала проводить Всемирную шахматную олимпиаду, которая стала одним из крупнейших командных турниров в этом виде спорта.

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Активные переговоры о включении шахмат в программу Олимпийских игр возобновились в конце 1990-х годов при участии тогдашнего президента FIDE Кирсана Илюмжинова. В 1999 году МОК признал шахматы видом спорта. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов рассказывал журналистам, что FIDE подавала заявку на включение шахмат в программу зимних Олимпийских игр.

"Бывший глава Международного олимпийского комитета [Хуан Антонио] Самаранч нас поддерживал, даже были формы взаимодействия, - сказал он. - Мы подавали совместную заявку с федерацией шашек и бриджа о включении умственных видов спорта в программу зимних Игр, так как там был перерыв в районе 4-5 часов между утренними и вечерними соревнованиями, когда болельщикам особо нечем было себя занять".

Выставочный вид спорта

Переговоры не прошли бесследно, в 2000 году во время Олимпийских игр в Сиднее 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд сыграл две партии с представителем Испании Алексеем Шировым. Затем шли разговоры о том, что шахматы могут быть представлены на летней Олимпиады в Пекине и зимних Играх в Сочи и Пхёнчхане, однако этого не произошло.

В 2019 году Французская шахматная федерация подала заявку в комитет по подготовке летних Олимпийских игр 2024 года в Париже на включение этой дисциплины в программу соревнований в честь столетия FIDE. Позже МОК отклонил заявку, добавив в программу брейк-данс. Однако шахматы вошли в программу олимпийской недели киберспорта, прошедшей с 23 по 25 июня 2023 года в Сингапуре. Россиянин Максим Чигаев занял второе место на турнире, победу одержал представляющий Сербию россиянин Алексей Сарана.

В этом году в качестве официального дополнительного мероприятия шахматный турнир по блицу прошел на Европейских играх в Польше, также шахматы были представлены в качестве показательного вида спорта на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна. В качестве полноценной дисциплины шахматы войдут в программу Азиатских игр, которые пройдут в сентябре в Китае.

В беседе с порталом Inside the Games Дворкович рассказал о планах FIDE сделать шахматы показательным видом спорта на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Для меня мечта - увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами в любом формате, - сказал он. - Определенно, это будет формат быстрых шахмат. Это будет самым важным соревнованием в быстрых шахматах, мы сможем сохранить традиционные вещи, нам нечего терять".

Шансы на вхождение шахмат в программу Олимпийских игр

Эксперты по-разному оценивают шансы на включение шахмат в программу Олимпийских игр. Карпов считает, что подходящий момент для этого уже был упущен.

"Я думаю, при нашей жизни умственные виды спорта не войдут в программу Олимпийских игр, мы упустили этот шанс в 1990-х годах, - отметил 12-й чемпион мира. - Поначалу большую активность проявлял Кирсан Илюмжинов, но потом в МОК разгорелся скандал, и тех, кто нас поддерживал, убрали с постов. Сейчас шансов войти в программу Игр нет, но работу вести можно".

Международный гроссмейстер Сергей Шипов в беседе с ТАСС отметил, что для России в нынешних условиях появление шахмат в программе Олимпиад нежелательно из-за политизированости МОК и антироссийских настроений в организации.

"Это очень давняя история, шахматисты уже четверть века бьются в эту закрытую дверь, - сказал собеседник агентства. - На мой взгляд, шахматам нечего делать в программе Олимпиад, как летних, так и зимних, потому что МОК сейчас - это полностью политизированная организация, и такой русофобский ветер, который сейчас дует в шахматах, совершенно ни к чему".

По мнению вице-президента Федерации шахмат России Сергея Смагина, включение шахмат в олимпийскую программу несет в себе много неясности.

"Сколько себя помню, такие заявления делаются бесконечно, FIDE уже много лет пропагандирует попадание в олимпийское движение, но есть мнение, что никаких дивидендов это не принесет, - сказал он ТАСС. - Сначала надо туда попасть, но даже включение шахмат как показательного вида спорта не означает, что у этой истории будет развитие. У нас есть своя Олимпиада, но она похожа на выставку достижений народного хозяйства, потому что у нас приезжают все страны вне зависимости от уровня, а на Олимпийских играх участвуют все сильнейшие, непонятно, как мы бы встроились в эту систему".

"Для россиян, на мой взгляд, разговоры на эту тему ничего не значат, потому что мы не можем нигде играть. Я считаю, важнее выстроить четкую и понятную систему для профессиональных шахматистов - это более амбициозная и сложная задача", - добавил Смагин.

Вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказывал надежды на то, что шахматы однажды войдут в программу Олимпийских игр.