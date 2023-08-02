Ян Непомнящий начал выступление на Кубке мира с победы за 31 ход

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий начал выступление на соревнованиях с победы.

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В первой партии 1/64 финала Непомнящий уверенно обыграл азербайджанского шахматиста Вугара Асадли, потратив на победу всего за 31 ход. Завтра, 3 августа, соперники вновь сыграют друг с другом в классические шахматы. Непомнящему для выхода в следующий раунд соревнований будет достаточно ничейного результата.