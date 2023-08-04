Как Казахстан становится шахматной столицей мира

В Казахстане проходит одно из самых крупных событий в мире шахмат - чемпионат среди школьников. В рамках World Schools Team Championship в Актау собрались более 400 участников со всех континентов, чтобы сразиться за звание чемпиона мира. Это мероприятие является не только спортивным, но и культурным событием, которое привлекает внимание не только страны, но и всего региона Средней Азии и СНГ в целом.

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За последние несколько лет Казахстан продемонстрировал активное развитие в качестве международного спортивного и культурного центра Средней Азии и всего СНГ. Страна стала площадкой для проведения крупных мероприятий, таких как EXPO-2017, Азиатские зимние игры в 2011 году и многие другие.

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Посмотрим, как Казахстан развивается в последние годы и какие перспективы у страны на фоне активного притока крупнейших мероприятий в СНГ. Активное участие Казахстана в международных событиях говорит о том, что страна имеет большой потенциал и находится на пути к становлению важного игрока на мировой арене.

Спортивные приоритеты

За последние несколько лет в Казахстане уже прошел целый ряд международных спортивных событий. В Азиатском регионе страна уже два десятилетия является одним из ключевых центров спортивного и культурного развития – ежегодно в ней проходят чемпионаты по разным видам спорта среди стран континента: только в 2022 году Казахстан принял чемпионаты Азии по дзюдо, самбо, легкой атлетике и еще нескольким олимпийским видам спорта.

Казахстанская Федерация шахмат

Однако с 2015 года в Казахстане также активно проводятся межконтинентальные турниры по силовым видам спорта, плаванию и легкой атлетике. Все это способствовало значительному развитию спорта внутри страны. В Казахстане построили несколько десятков спортивных объектов мирового уровня, включая открытые и крытые арены, бассейны и многое другое. По словам министра культуры и спорта РК Асхата Оралова, только в 2023 году в республике будет построено 113 спортивных объектов.

Самая интеллектуальная игра

Главное внимание в Казахстане уделяется шахматам – одной из самых древних и умных игр. В 2019 году республика приняла Командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин и женщин, став мировой шахматной столицей.

В течение нескольких лет шахматы активно развиваются в Казахстане благодаря стратегическому подходу правительства и инвестициям частного бизнеса. Благодаря этой синергии Казахстан заслуженно сохраняет свой статус одной из мировых столиц шахмат. В апреле текущего года в Астане прошел финальный поединок за звание чемпиона мира по шахматам между российским шахматистом Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Провести его удалось благодаря финансовому холдингу Freedom Holding Corp, он же помог организовать и новый турнир среди школьников из 53 стран – World Schools Team Championship, в котором участвует около 70 команд.

Казахстанская Федерация шахмат

Freedom Holding является главным партнером Казахстанской Федерации шахмат и одной из своих задач в республике видит популяризацию шахмат и создание условий для развития талантов нового поколения шахматистов. Как отметил глава Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов, холдинг стремится не только популяризировать игру в шахматы, но и создавать систему и возможности для развития молодых шахматистов.

«Чемпионат мира, который мы проведем в Актау, - бесспорная инвестиция в будущее Казахстана, которая поможет развитию коммуникации как Федерации, так и наших ребят с участниками из 53 стран мира. Мы со всей моей командной благодарны Международной Шахматной Федерации и лично ее президенту Аркадию Дворковичу за поддержку Чемпионата. Мы видим в наших общих проектах глобальное партнерство, которое позволит популяризировать наш вид спорта во всем мире и укрепить дружеские отношения между странами», говорил Турлов в интервью за несколько дней до старта чемпионата.

Дармен Садвакасов, первый вице-президент Казахстанской Федерации шахмат, считает турнир, проходящий в Актау, абсолютно новым форматом соревнований. По его словам, чемпионат станет "кульминацией всего школьного процесса обучения шахматам, который внедрен в десятках школ со всего мира". Само мероприятие, по словам Садвакасова, является большим шахматным праздником.

«То, как динамично развиваются шахматы в Казахстане – результат больших усилий, инвестиций компании, поддерживающей наш вид спорта. Чемпионат мира по шахматам среди школьников, который мы проводим впервые, вдохновит подрастающее поколение выбирать игру в шахматы», – говорит Аркадий Дворкович, президент Международной Шахматной Федерации.