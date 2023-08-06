Непомнящий сыграл вничью с Мамедовым во второй партии 1/32 финала Кубка мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Рауфом Мамедовым во второй партии матча 1/32 финала Кубка мира по шахматам, проходящем в Баку (Азербайджан). Теперь шахматистам предстоит выявить сильнейшего в борьбе друг с другом на тай-брейке матча.

© Чемпионат.com

Тай-брейк встречи Непомнящего и Мамедова пройдёт в понедельник, 7 августа. Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. Спортсмен, который одержит победу, выйдет в 1/16 финала соревнований.

Напомним, в 1/64 финала Кубка мира Непомнящий обыграл азербайджанского шахматиста Вугара Асадли, а Мамедов на этой стадии турнира одержал победу над бывшим российским шахматистом Александром Предке, теперь выступающим за Сербию.