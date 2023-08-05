Шипов: шахматист Грищук совершил много грубых ошибок на Кубке мира

"Эмоциональное было зрелище, и эмоций было много негативных. Грищук и Лагно проиграли соперникам ниже классом, они допускали непозволительное количество грубых ошибок, совершали очень много зевков. Есипенко показал себя молодцом, он хорошо готов и может далеко пройти", - сказал Шипов.