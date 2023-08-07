Непомнящий вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам

В первой партии, которая прошла в субботу, шахматисты не смогли выявить победителя. Вторая партия состоялась в воскресенье и также завершилась вничью. На тай-брейке с укороченным контролем времени Непомнящий выиграл первую партию, вторая закончилась вничью. Соперником россиянина по четвертому раунду стал представитель Индии Нихал Сарин. Первая партия пройдет 9 августа.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.