Мошенники пытаются связаться с российскими гроссмейстерами от имени главы ФШР

Пресс-служба Федерации шахмат России сообщает, что мошенники пытаются связаться с российскими гроссмейстерами от имени президента организации Андрея Филатова.
«Глава ФШР Андрей Филатов предупреждает, что мошенники от его имени пытаются связаться с российскими шахматистами», — говорится в сообщении.
Бизнесмен, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов возглавляет ФШР с 2014 года.
Напомним, в феврале Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Соответствующее решение было принято на Азиатском шахматном саммите. За вступление ФШР в АШФ проголосовали 29 делегатов, один высказался против, шесть воздержались. Официально переход состоится 1 мая 2023 года.