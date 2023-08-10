Мошенники пытаются связаться с российскими гроссмейстерами от имени главы ФШР

«Глава ФШР Андрей Филатов предупреждает, что мошенники от его имени пытаются связаться с российскими шахматистами», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Соответствующее решение было принято на Азиатском шахматном саммите. За вступление ФШР в АШФ проголосовали 29 делегатов, один высказался против, шесть воздержались. Официально переход состоится 1 мая 2023 года.